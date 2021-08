CPI da Covid e os contratos superfaturados

O contrato milionário com a VTCLog, operadora de logística do MS, vai mudar o sistema de investigação na CPI da Covid, com o ‘rastreamento do dinheiro’. Há suspeita de superfaturamento que pode chegar a 1800%, pulando de R$ 1 milhão para R$ 18 milhões. A empresa recebe e organiza medicamentos para o ministério.

BR - 319

Comentando sobre o impedimento do MPF às audiências públicas para o licenciamento ambiental da BR-319, Arthur Virgílio disse que o cerne da questão é: “Mais uma vez o Amazonas é prejudicado pela visão turva daqueles que se opõem ao modelo (Zona Ffranca) que mantém a floresta em pé.”

Randolfe e a cloroquina

Senador Randolfe Rodrigues recebeu 2 vídeos mostrando caixas de cloroquina sendo embaladas para envio à Manaus e outras sendo preparadas para o envio de Manaus. Os fatos aconteceram no auge da crise de oxigênio e da 2ª onda de covid no Amazonas e confirmam as suspeitas da CPI da Covid.

Vice-prefeito

Marcos Rotta segurando firme o pique de trabalho durante os dias de luto do prefeito David Almeida, pela morte do irmão. Ontem foi da zona Sul, na reabertura da feira da Manaus Moderna, à zona Norte, no reasfaltamento da rua Conde de Santa Cruz, que interliga com a zona Centro-Sul, entre outras obras.