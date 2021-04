CPI da Covid e o caminho para o caos

Na contramão do senador Plínio Valério, que não reconhece a prerrogativa do STF para determinar abertura de CPI, o senador Omar Aziz quer estar entre os que vão investigar as omissões do MS que resultaram na 2ª onda de Covid-19 no Amazonas.

Ano passado Manaus foi o ‘grito de alerta’ mal sucedido; agora o país caminha para o caos. “É importante também que o Amazonas esteja representado nesta Comissão”, diz Omar.

Cheia no Amazonas

Todo caboclo amazonense sabe que as ‘cheias grandes’ trazem doenças intestinais e respiratórias. Mas este ano, a possibilidade de uma grande enchente vem com um alerta da ciência. A coincidência com a pandemia de Covid-19 pode resultar em uma sinergia dos dois fatores, no ápice de uma 3ª onda.

Brasil desmoralizado

De repente os franceses descobriram que os EUA botaram o dedo no suspiro do Brasil, para que o país não avançasse além da conta na liderança do ‘quintal’ americano, a América Latina. Criaram serpentes e jogaram no lamaçal da política. Quebraram o país, que hoje se debate desmoralizado e sucateado.

Apelo de Jair

Acuado pela CPI da Pandemia e cada vez mais isolado, o presidente Jair Bolsonaro encerrou a semana apelando para o que ele sempre negou: a união dos poderes. “Está na hora de, em vez de ficar procurando responsáveis, unir o Supremo, o Executivo e o Legislativo na busca de soluções.”