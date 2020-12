Ceia com gosto de preocupação no Congresso Nacional

O Natal e o Ano Novo em Brasília passarão em clima de articulações e acomodações de interesses com vistas às eleições nas duas casas do Congresso. A Câmara saiu na frente com duas candidaturas, do governo e da oposição.

O Senado ainda patina, mas o líder do MDB, Eduardo Braga quer pressa. Assim como o DEM conquistou as duas casas em 2019, Braga, que é pré-candidato, trabalha para que o MDB repita a dose.

Prefeitura de Manaus em destaque

Não demorou para Wilson Lima, que acusou a prefeitura de falhar na atenção básica da saúde, passasse por mentiroso. A Atenção Básica em Saúde de Manaus foi apontada ontem pelo MS com 66,85% de cobertura, em outubro. Ou seja, 1,5 milhão de pessoas tiveram acesso à saúde no mês.

Falácias premiadas

Bolsonaro virou o Natal sem ouvir os conselhos do Bom Velhinho. Prega o negacionismo e a violência e é o maior aliado do coronavírus: "Eu tive a melhor vacina, foi o vírus". Mesmo assim foi premiado com uma pesquisa do PoderData que o coloca com único candidato viável em 2022. O que aconteceu?

Simples: o capitão alimenta o rebanho dele com o capim que o gado gosta. Os outros estão deixando a ‘erva daninha’ devorar o capim do seu gado.