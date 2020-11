Campanha morna, eleitor indeciso

Difícil saber o que pensam os eleitores manauaras ao fim de uma campanha eleitoral morna, sem novidades ou empatia dos candidatos. Dos 11 que se ‘assanharam’ para a disputa os novatos não mostraram preparo para encarar os mais experientes.

A maioria, somando os dois grupos, ficou embolada na subida para o podium, onde só 2 ficarão para a final no 2º turno. As pesquisas oscilam refletindo o desânimo do eleitor.

Bobagem do Presidente

A ‘pólvora’ do presidente Bolsonaro não daria nem para 5 minutos de guerra com os americanos. Essa a conclusão de militares graduados. Por isso, a pavulagem de defender a Amazônia com pólvora causou vergonha e indignação, mas fica apenas como maluquice.

Jogo político

O governador Wilson Lima deixou Manaus de lado e investe com força no interior. O jogo político tem duas vertentes. Trabalha a campanha de prefeitos e faz a base para sua própria reeleição em 2022. Agora sabe que é lá que planta votos.

Ficou sozinho

O candidato a prefeito coronel Menezes foi atirado às piranhas por Bolsonaro. Sem colete salva-vidas. O capitão olhou a pontuação do coronel e não viu futuro. Largou o compadre boiando nas ondas. Disse que tem mais a fazer em Brasília do que vir a Manaus.