Suspeito de matar Dom e Bruno participa de reconstituição do crime no Amazonas

Amarildo Oliveira, o “Pelado” e o irmão dele, Oseney Oliveira, chamado de “Dos Santos”, também já foram levados pela PF a pontos cruciais da investigação. Foi perto da casa de Dos Santos, que os corpos do indigenista e do jornalista foram encontrados enterrados em uma área de igapó.

Manaus/AM – O suspeito preso, Jeferson da Silva Lima, mais conhecido como o “Pelado da Dinha”, participa neste domingo (3), da reconstituição dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

