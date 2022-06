Polícia encontra lancha de Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados no Amazonas

A embarcação foi encontrada no local indicado por Jeferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, preso no último sábado (18), suspeito de envolvimento no crime. A lancha foi localizada a cerca de 20 metros de profundidade, emborcada com sacos de areia para dificultar a flutuação, a uma distância de 30 metros da margem direita do rio. A embarcação será submetida nos próximos dias aos exames periciais.

Manaus/AM - A lancha na qual viajavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foi encontrada na noite deste domingo (19), no Rio do Itacoaí, nas proximidades da comunidade de Cachoeira. A informação foi divulgada pela Polícia Civil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.