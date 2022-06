Em comunicado, família de Dom Phillips fala sobre luto e agradece indígenas do Amazonas

A família do jornalista Dom Phillips publicou um comunicado oficial no Twitter na manhã desta quinta-feira (16), onde afirma estar “coração partida” com a notícia da morte dele e do indigenista Bruno Pereira.

O texto, assinado pelos irmãos, cunhados e sobrinhas do inglês confirma o encontro dos corpos e traz um agradecimento especial aos indígenas que se empenharam em ajudar nas buscas durante os 10 dias em que Dom e Bruno permaneceram desaparecidos: “Agradecemos a todos que fizeram parte das buscas, especialmente os grupos indígenas que trabalharam incansavelmente para encontrar evidências do ataque”, diz um trecho.

O comunicado ainda ressalta a coragem das vítimas em denunciar e combater crimes na região amazônica e nele, a família de Dom estende condolências às esposas do jornalista e do ingenista.

A família, porém, afirma que precisa de tempo para lidar com a dor e afirma que não falará sobre detalhes do crime agora. Confira na íntegra o texto publicado no perfil do irmão de Dom, Paul Sherwood:

"Comunicado da família de Dom Phillips baseada na Inglaterra em relação ao anúncio de que os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira foram encontrados.

Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram durante uma viagem de pesquisa em Javari, na região da Amazônia, em 5 de junho de 2022. No começo desta manhã, fomos informados que dois corpos foram encontrados em uma localização remota após a confissão de um dos homens que estava detido.

Estamos de coração partido com a confirmação de que Dom e Bruno foram assassinados e estendemos nossas sinceras condolências a Alessandra [Sampaio, mulher de Dom], Beatriz [Matos, mulher de Bruno] e outros familiares brasileiros dos dois.

Agradecemos a todos que fizeram parte das buscas, especialmente os grupos indígenas que trabalharam incansavelmente para encontrar evidências do ataque.

No devido momento iremos apresentar nossas perspectivas sobre essas vidas corajosas e o importante trabalho desses homens extraordinários, mas neste momento, nós pedimos que representantes da mídia permitam à família alguma paz para lidar com privacidade com o que aconteceu com nosso amado Dom.

Pedimos atenção para esse financiamento coletivo emergencial para as famílias.

Sian Phillips (irmã de Dom)

Gareth Phillips (irmão)

Paul Sherwood (parceiro de Sian)

Helen Davies (cunhada)

Domonique Davies (sobrinha)

Rhiannon Davies (sobrinha)"

