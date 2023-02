Vídeo: Casal faz sexo em plena luz do dia em terraço de prédio

Viralizou nesta sexta-feira (10), as imagens onde um casal faz sexo em plena luz do dia, e sem nenhuma vergonha, no terraço de um prédio na Avenida Faria Lima, na cidade de São Paulo.

Um homem salvou uma mulher no terraço de um prédio na Avenida Faria Lima em São Paulo, ele é um héroi brasileiro.parabéns pic.twitter.com/ZRRiI5cHhp — Charles G. Pierre (@charles_gaindy) February 10, 2023

Não há informação de quanto foi feito o registro, mas nas imagens, é possível ver a mulher apoiada na parede e inclinada, enquanto um homem a penetra por trás.

Ele olha para todas as direções, mas continua o ato tranquilamente no prédio considerado o coração do mercado financeiro no Brasil.