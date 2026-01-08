Anvisa suspende lotes de Nan e Nestogeno; veja como conferir a lata e o que fazer





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda e o recolhimento preventivo de lotes específicos de fórmulas infantis da Nestlé, produzidos em uma unidade na Holanda. A medida foi tomada após a detecção de uma possível contaminação pela toxina cereulide, produzida pela bactéria Bacillus cereus.

Embora a fabricante afirme que não há registros de casos de intoxicação até o momento, a orientação para os pais e responsáveis é de atenção máxima aos produtos em estoque em casa.

Como identificar se o produto é do lote afetado

A proibição atinge lotes específicos das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino. Para saber se a lata que você possui em casa faz parte do recall, siga estes passos:

Vire a lata: A numeração do lote está gravada no fundo da embalagem.

Confira o código: Compare os números gravados com a lista oficial disponibilizada pela Anvisa ou pelo atendimento da Nestlé.

Verifique a origem: O alerta refere-se especificamente a itens produzidos na fábrica da Holanda e importados para o Brasil.

O que fazer se você tiver o produto

Se o número do lote coincidir com os afetados pela medida, a recomendação é clara:

Suspenda o uso imediatamente: Não ofereça a fórmula à criança.

Solicite o reembolso ou troca: A Nestlé realiza o recolhimento gratuito. O consumidor deve entrar em contato pelos canais oficiais (disponíveis 24h):

Telefone: 0800 761 2500

E-mail: [email protected]

Sinais de alerta e cuidados médicos

A toxina cereulide pode causar sintomas gastrointestinais, como náuseas e vômitos. Caso a criança tenha consumido o produto e apresente qualquer mal-estar:

Busque atendimento médico imediato.

Leve a embalagem: No hospital, informe ao médico qual alimento foi ingerido e, se possível, apresente a lata ou uma foto do lote para auxiliar no diagnóstico.

Medida preventiva

O recolhimento é uma ação voluntária global da Nestlé e preventiva no Brasil. Segundo a empresa, a falha foi detectada durante processos internos de controle de qualidade, e a suspensão visa garantir a segurança dos consumidores antes que qualquer incidente ocorra.