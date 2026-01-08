   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Anvisa suspende lotes de Nan e Nestogeno; veja como conferir a lata e o que fazer

Por Portal Do Holanda

08/01/2026 16h24 — em
Brasil


Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda e o recolhimento preventivo de lotes específicos de fórmulas infantis da Nestlé, produzidos em uma unidade na Holanda. A medida foi tomada após a detecção de uma possível contaminação pela toxina cereulide, produzida pela bactéria Bacillus cereus.

Embora a fabricante afirme que não há registros de casos de intoxicação até o momento, a orientação para os pais e responsáveis é de atenção máxima aos produtos em estoque em casa.

Como identificar se o produto é do lote afetado

A proibição atinge lotes específicos das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino. Para saber se a lata que você possui em casa faz parte do recall, siga estes passos:

Vire a lata: A numeração do lote está gravada no fundo da embalagem.

Confira o código: Compare os números gravados com a lista oficial disponibilizada pela Anvisa ou pelo atendimento da Nestlé.

Verifique a origem: O alerta refere-se especificamente a itens produzidos na fábrica da Holanda e importados para o Brasil.

O que fazer se você tiver o produto

Se o número do lote coincidir com os afetados pela medida, a recomendação é clara:

Suspenda o uso imediatamente: Não ofereça a fórmula à criança.

Solicite o reembolso ou troca: A Nestlé realiza o recolhimento gratuito. O consumidor deve entrar em contato pelos canais oficiais (disponíveis 24h):

Telefone: 0800 761 2500

E-mail: [email protected]

Sinais de alerta e cuidados médicos

A toxina cereulide pode causar sintomas gastrointestinais, como náuseas e vômitos. Caso a criança tenha consumido o produto e apresente qualquer mal-estar:

Busque atendimento médico imediato.

Leve a embalagem: No hospital, informe ao médico qual alimento foi ingerido e, se possível, apresente a lata ou uma foto do lote para auxiliar no diagnóstico.

Medida preventiva

O recolhimento é uma ação voluntária global da Nestlé e preventiva no Brasil. Segundo a empresa, a falha foi detectada durante processos internos de controle de qualidade, e a suspensão visa garantir a segurança dos consumidores antes que qualquer incidente ocorra.

Bastidores da Política - Gente poderosa e feia, que diz coisas feias Bastidores da Política
Gente poderosa e feia, que diz coisas feias

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Marcos Oliveira/PR

08/01/2026

Defesa solicita que Bolsonaro reduza pena lendo livros

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

08/01/2026

Bolsonaro pede a Moraes para reduzir pena por meio da leitura de livros

Foto: Arquivo/Agência Brasil

08/01/2026

Ricardo Lewandowski pede demissão e deixa Ministério da Justiça

Foto: Reprodução/Freepik

08/01/2026

Anvisa suspende venda de molho de tomate após encontrar pedaços de vidro

Lula já tinha sinalizado a decisão - Foto: Reprodução ONU

08/01/2026

Lula anuncia veto da Lei da Dosimetria que pode beneficiar Bolsonaro

Ataque em Brasília Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

08/01/2026

Tentativa de golpe completa três anos com 23 presos em regime fechado

Wellington César comandou a pasta por 11 dias em 2016 - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

08/01/2026

Ex-ministro Wellington César volta a ser opção para comandar Ministério da Justiça

Foto: Reprodução Gemini

07/01/2026

Imobiliária e vendedora são condenadas por esconder que vaga de garagem dependia de outro veículo

Foto: Reprodução

07/01/2026

+Milionária, Super Sete e mais: veja sorteios das loterias desta quarta

Foto: Eisai/Divulgação

07/01/2026

Novo remédio para Alzheimer em fase inicial recebe aval da Anvisa

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

07/01/2026

Bolsonaro sofreu traumatismo craniano leve, confirma médico

Foto: © Arte Petrobras/Divulgação

07/01/2026

Entidades alertam para riscos ambientais após vazamento na Foz do Amazonas

Foto: Reprodução/Truth Social @realDonaldTrump

07/01/2026

EUA decidem controlar exportações de petróleo da Venezuela por tempo indeterminado

Foto: Arquivo/Agência Brasil

07/01/2026

Bolsonaro faz exames na cabeça após queda em cela da PF, em Brasília

Nan é apenas uma das fórmulas - Foto: Reprodução Instagram

07/01/2026

Anvisa proíbe venda e consumo de fórmulas infantis da Nestlé

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

07/01/2026

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames após queda na prisão

Almaré Pousada Exclusiva- Foto: Divulgação

07/01/2026

Mãe e filho morrem eletrocutados em piscina de pousada em Maragogi

Panetones estão com fungos - Foto: Divulgação

07/01/2026

Fungos em panetones levam Anvisa a suspender vendas no Brasil

Eliza afirmava ter se encontrado com CR7 algumas vezes - Foto: Arquivo pessoal

07/01/2026

Ex-delegado sugere ligação de Eliza Samudio com Cristiano Ronaldo após encontro de passaporte

Tribunal Militar afirma que homem com transtorno mental foi confundido com alien - Foto: Divulgação STM

06/01/2026

Exército nega existência de ET de Varginha mas médico revela ter visto ‘ser estranho’ em hospital

Foto: Divulgação

06/01/2026

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 10 milhões

Foto: Divulgação

06/01/2026

Vai se aposentar em 2026? Veja o que mudou nas regras do INSS

Foto: Agência Brasil

06/01/2026

Confira o resultado do concurso 2956 da Mega-Sena e de outras loterias

Foto: Marcello Casal Jr./Agencia Brasil

06/01/2026

BC foi alvo de ataques digitais coordenados após liquidação do Banco Master

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

06/01/2026

Dólar cai pela quarta vez e fecha a R$ 5,37 com menor tensão na Venezuela

Foto: Arquivo/Ministério da Saúde

06/01/2026

Morte de jovem leva à interdição de pontos de venda de açaí no Pará

Foto: Reprodução

06/01/2026

Último participante de bolão retira prêmio da Mega da Virada

Foto: Divulgação/Governo Federal

06/01/2026

Haddad e Lewandowski pedem para deixar o governo Lula, diz jornal

06/01/2026

Vazamento de fluido paralisa perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!