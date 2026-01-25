Homem agride mulher em bar e acaba morto por testemunhas em Goiânia





Um episódio de violência terminou em morte no sábado (24), no setor Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Heron Rogério Lima, de 41 anos, foi morto após ser alvo de um linchamento por testemunhas em um estabelecimento comercial local. De acordo com informações da Polícia Militar, o tumulto teve início após a vítima desferir um tapa no rosto de sua companheira, ato que gerou uma reação violenta imediata dos presentes no bar.

Segundo o relato de testemunhas, Heron foi cercado por três homens que não toleraram a agressão contra a mulher. Ele foi atingido por uma sequência brutal de socos, chutes e golpes desferidos com um capacete. Além das agressões físicas, a perícia apura indícios de que o homem também tenha sido atacado com golpes de faca. Devido à gravidade dos ferimentos, Heron Lima não resistiu e o óbito foi confirmado ainda no local do incidente pelas autoridades de socorro.

A Polícia Militar de Goiás mobilizou equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e do 27º BPM para realizar buscas na região logo após o ocorrido. A operação resultou na prisão de um suspeito de 29 anos, que foi encaminhado à Central de Flagrantes de Senador Canedo para prestar esclarecimentos. Os outros dois indivíduos identificados como participantes do espancamento fugiram do local e seguem sendo procurados pelas forças de segurança do estado.

O caso está sob investigação da subdelegacia de Senador Canedo, que já solicitou as perícias técnicas e busca agora imagens de câmeras de segurança para detalhar a dinâmica do crime. O suspeito detido foi ouvido e, inicialmente, liberado pela Polícia Civil, conforme o protocolo de investigação. O episódio reacende o debate público sobre a "justiça com as próprias mãos" e os limites da intervenção popular em casos de violência doméstica.