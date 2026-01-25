   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Homem agride mulher em bar e acaba morto por testemunhas em Goiânia

Por Portal Do Holanda

25/01/2026 22h22 — em
Brasil


Foto: Reprodução

Um episódio de violência terminou em morte no sábado (24), no setor Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Heron Rogério Lima, de 41 anos, foi morto após ser alvo de um linchamento por testemunhas em um estabelecimento comercial local. De acordo com informações da Polícia Militar, o tumulto teve início após a vítima desferir um tapa no rosto de sua companheira, ato que gerou uma reação violenta imediata dos presentes no bar.

Segundo o relato de testemunhas, Heron foi cercado por três homens que não toleraram a agressão contra a mulher. Ele foi atingido por uma sequência brutal de socos, chutes e golpes desferidos com um capacete. Além das agressões físicas, a perícia apura indícios de que o homem também tenha sido atacado com golpes de faca. Devido à gravidade dos ferimentos, Heron Lima não resistiu e o óbito foi confirmado ainda no local do incidente pelas autoridades de socorro.

A Polícia Militar de Goiás mobilizou equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e do 27º BPM para realizar buscas na região logo após o ocorrido. A operação resultou na prisão de um suspeito de 29 anos, que foi encaminhado à Central de Flagrantes de Senador Canedo para prestar esclarecimentos. Os outros dois indivíduos identificados como participantes do espancamento fugiram do local e seguem sendo procurados pelas forças de segurança do estado.

O caso está sob investigação da subdelegacia de Senador Canedo, que já solicitou as perícias técnicas e busca agora imagens de câmeras de segurança para detalhar a dinâmica do crime. O suspeito detido foi ouvido e, inicialmente, liberado pela Polícia Civil, conforme o protocolo de investigação. O episódio reacende o debate público sobre a "justiça com as próprias mãos" e os limites da intervenção popular em casos de violência doméstica.

Bastidores da Política - 'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas Bastidores da Política
'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Tania Rego/Agência Brasil

25/01/2026

Após 7 anos, Justiça inicia audiências sobre a tragédia de Brumadinho

Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

25/01/2026

Nikolas Ferreira se pronuncia após raio atingir apoiadores em ato pró-Bolsonaro

Foto: Reprodução/Redes Sociais

25/01/2026

Adolescentes são suspeitos de tentar envenenar professoras para escapar da recuperação

Foto: Reprodução

25/01/2026

Ao menos 34 apoiadores de Nikolas Ferreira foram atingidos por raio no DF

25/01/2026

Vídeo mostra momento em que raio atinge apoiadores de Nikolas Ferreira no DF

Foto: Reprodução/Redes Socias

25/01/2026

Raio atinge apoiadores de Nikolas Ferreira em ato em Brasília

25/01/2026

Zé Trovão, Carlos Bolsonaro e Do Val participam de ato pró-Bolsonaro

Bombeiros da Bahia ajudam nas buscas em MG - Foto: Divulgação

25/01/2026

Bombeiros encerram buscas em Brumadinho no dia em que desastre completa 7 anos

Marcha pró-Bolsonaro - Foto: Reprodução X/Nikolas Ferreira

25/01/2026

Apoiadores de Bolsonaro chegam a Brasília em caminhada liderada por Nikolas Ferreira

Foto: Agência Brasil

24/01/2026

Governo derruba 25 mil sites de apostas e bloqueia centenas de contas bancárias

Foto: Divulgação

24/01/2026

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 92 milhões

Foto: Reprodução/CNN Brasil

24/01/2026

Às vésperas de protesto em Brasília, Palácio do Planalto instala grades de proteção

Foto: Divulgação

24/01/2026

Confira resultado do concurso 2964 da Mega-Sena

Foto: Reprodução

24/01/2026

Criminosos invadem velório, atiram em cadáver e incendeiam caixão

Homem ficou prensado ao tentar desatolar carro — Foto: Reprodução/JP Agora

24/01/2026

Homem morre após ficar com a cabeça presa entre barro e roda de carro em MG

Foto: Reprodução /Instagram

24/01/2026

Nikolas Ferreira reforça segurança com colete balístico em marcha para Brasília

Foto: Arquivo/Agência Brasil

24/01/2026

Candidatos do CNU 2025 já podem conferir notas da prova discursiva

Foto: SNAP/Fotos Públicas

24/01/2026

Ex-médico condenado por estupros deixa Tremembé e vai para penitenciária comum

Foto: Reprodução/Pixabay

24/01/2026

Moradora chama a PM após suposta invasão de "lobisomem" no RS

Foto: Divulgação/INSS

24/01/2026

INSS abre agências no fim de semana para antecipar atendimentos

Foto: Bruno Peres / AGência Brasil

23/01/2026

STF proíbe atos em frente à prisão de Bolsonaro e autoriza prisão para quem resistir

Foto: Agência Brasil

23/01/2026

INSS abre agências neste fim de semana

Foto: Reprodução/Gov.BR

23/01/2026

Lula critica defesa de dono do Banco Master e diz que falta "vergonha na cara"

Foto: Reprodução

23/01/2026

Doce de leite, azeite e sal grosso entram na mira da Anvisa; veja marcas

Prazo não será prorrogado - Foto: Divulgação

23/01/2026

Inscrições para o Sisu 2026 terminam nesta sexta-feira

23/01/2026

Prefeito de Brusque flagra homem casado em ato sexual com moradora de rua durante ação social

Casa do presidente da Rioprevidência - Foto: Reprodução TV Globo

23/01/2026

Operação da PF mira gestores da Rioprevidência que investiram quase R$ 1 milhão no Banco Master

Foto: Agência Brasil

22/01/2026

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 63 milhões


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!