PF retoma depoimentos do caso Banco Master nesta segunda-feira





A Polícia Federal retomou nesta segunda-feira (26) os depoimentos do chamado “Caso Master”, que investiga suspeitas de irregularidades financeiras e a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). Ao todo, oito investigados serão ouvidos: quatro hoje e outros quatro amanhã, em Brasília.

Entre os depoentes do dias estão o ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, além de diretores da instituição financeira ligados às negociações com o BRB.

A apuração faz parte da Operação Compliance Zero, que levantou indícios de fraudes em operações financeiras e possíveis ilegalidades na negociação envolvendo o Banco Master, de Daniel Vorcaro, e o BRB, instituição estatal do Distrito Federal.

Os depoimentos acontecem tanto por videoconferência quanto de forma presencial na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Dias Toffoli.

Segundo a PF, os investigados serão questionados sobre provas já colhidas durante a operação, e as informações prestadas podem ser decisivas para definir os próximos passos do inquérito — incluindo se ele continuará tramitando no STF ou será remetido a instâncias inferiores.

A expectativa é que, após essa rodada de oitivas, o Ministério Público e a Polícia Federal tenham elementos mais claros para avançar nas conclusões da investigação.