FGC diz que já pagou 67% dos credores do Banco Master





SÃO PAULO, 23 Jan (Reuters) - O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) informou que um total de 521 mil credores do Banco Master já foram ressarcidos, o que representa 67,29% do total, segundo nota divulgada pelo órgão nesta sexta-feira.

Até às 17h50 desta sexta-feira, o FGC pagou R$26 bilhões em garantias a credores do Master, 66,43% do valor a ser pago.

De acordo com o FGC, atualmente estão sendo processados cerca de 2,8 mil pedidos por hora no aplicativo da instituição. Os pagamentos tiveram início em 19 de janeiro.

"As equipes técnicas seguem monitorando continuamente os sistemas e implementado ajustes para que os pagamentos possam ser realizados com a maior rapidez possível", disse o FGC. "Por conta dos procedimentos de segurança e de prevenção a fraudes, a liberação de pagamentos pode passar por camadas adicionais de verificação, o que pode impactar os prazos individuais de conclusão do processo."

Sobre o Will Bank, o FGC afirmou que estima que serão pagos R$6,3 bilhões em garantias e que o início dos pagamentos será após o recebimento da base de credores, "que será consolidada pelo liquidante, com apoio do FGC".

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, disse à Polícia Federal que a Diretoria de Fiscalização do Banco Central recomendou a venda da sua instituição ao Banco de Brasília (BRB), mas negou no depoimento qualquer tipo de "facilitação política" ou fraude no caso, de acordo com íntegra da oitiva vista pela Reuters, segundo reportagem publicada nesta sexta-feira.

O Banco Master foi alvo de liquidação extrajudicial decretada pelo BC em 18 de novembro, e, no mesmo dia, seu dono chegou a ser preso em uma operação deflagrada pela PF para investigar suspeita de fraudes bilionárias. Vorcaro posteriormente foi solto, mas cumpre medidas cautelares.

(Por Igor Sodré e Luciana Guimarães)