   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Dow fecha em baixa após semana turbulenta, com perspectiva da Intel pesando sobre sentimento do mercado

Por Reuters

23/01/2026 18h42 — em
Economia



Por David French

23 Jan (Reuters) - O Dow Jones encerrou em baixa nesta sexta-feira, enquanto o S&P 500 terminou praticamente inalterado, conforme o apetite dos investidores pelo risco diminuiu no final de uma semana turbulenta após a Intel divulgar uma perspectiva pessimista.

Todos os três índices de referência de Wall Street haviam se recuperado nas duas últimas sessões após a forte venda de terça-feira, desencadeada pelas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas aos aliados europeus, em um esforço para pressioná-los a aceitar suas reivindicações sobre a Groenlândia.

Nesta sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,58%, para 49.098,71 pontos. O S&P 500 teve variação positiva de 0,03%, para 6.915,61 pontos, e o Nasdaq Composite ganhou 0,28%, para 23.501,24 pontos.

Mesmo os ganhos do Nasdaq na sexta-feira não foram suficientes para evitar que os índices de referência tivessem uma semana de queda, com o S&P 500 caindo 0,36%, o Dow recuando 0,53% e o Nasdaq acumulando uma perda de 0,06%.

Apesar do recuo limitado da semana, os investidores pareceram continuar confiantes de que, embora a volatilidade induzida pela geopolítica seja um perigo presente, a situação geral da economia norte-americana continua robusta.

"Quando pensamos no que isso significa do ponto de vista do investidor, nos sentimos muito bem em relação à nossa situação atual", disse Jason Blackwell, estrategista-chefe de investimentos da Focus Partners Wealth.

Ele observou que a volatilidade era esperada para este ano, devido às eleições de meio de mandato em novembro. No entanto, espera-se que os lucros corporativos continuem a ser fortes, e a economia está indo bem.

"Estamos nos sentindo muito bem, mas conscientes de que poderemos ter algumas reviravoltas significativas durante o restante do ano", acrescentou Blackwell.

Bastidores da Política - Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos Bastidores da Política
Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


23/01/2026

FGC diz que já pagou 67% dos credores do Banco Master

23/01/2026

Ibovespa encerra semana com recordes assegurados por fluxo estrangeiro

23/01/2026

Dow encerra em baixa, com S&P estável, conforme perspectiva da Intel pesa sobre apetite por risco

23/01/2026

Ibovespa encerra semana com recordes assegurados por fluxo estrangeiro

23/01/2026

Ibovespa acelera ganho e renova máxima com Petrobras em destaque com alta de 3%

23/01/2026

Confiança do consumidor dos EUA melhora em janeiro

23/01/2026

Ações caem sob peso da Intel e preocupações geopolíticas

23/01/2026

Crescimento da atividade empresarial dos EUA tem pouca alteração em janeiro, mostra PMI

23/01/2026

Ações abrem em baixa sob peso da Intel

23/01/2026

Ibovespa sobe na abertura com endosso de commodities

23/01/2026

BCE deve ser cauteloso ao agir de forma preventiva diante de incertezas, diz Kocher

23/01/2026

BC diz que diretor Aquino fez rigorosa investigação no caso Master e não recomendou compra de ativos fraudados

23/01/2026

BC diz que diretor Aquino fez rigorosa investigação no caso Master e não recomendou compra de ativos fraudados

23/01/2026

BC diz que diretor Aquino fez rigorosa investigação no caso Master e não recomendou compra de ativos fraudados

23/01/2026

BC diz que diretor Aquino fez rigorosa investigação no caso Master e não recomendou compra de ativos fraudados

23/01/2026

Citigroup deve demitir mais funcionários em março, dizem fontes

23/01/2026

IRB(Re) tem lucro líquido de R$27,3 milhões em novembro

23/01/2026

Ministra das Finanças do Japão acompanha de perto o câmbio, sem comentar sobre verificações de taxa

23/01/2026

China deve estabelecer meta de crescimento de 4,5% a 5% em 2026, diz jornal

23/01/2026

Núcleo da inflação do Japão desacelera em dezembro mas permanece acima da meta do BC

23/01/2026

Atividade empresarial da zona do euro expande mais lentamente do que o esperado em janeiro, mostra PMI

23/01/2026

BC do Japão sinaliza mais aumentos de juros e reforça alerta contra alta de rendimentos

23/01/2026

Ações da China fecham semana estáveis devido a restrições regulatórias mais rígidas

22/01/2026

CMN aprova mudanças no estatuto do FGC para aprimorar governança e proteção a depositantes

22/01/2026

CMN aprova mudanças no estatuto do FGC para aprimorar governança e proteção a depositantes

22/01/2026

CMN aprova mudanças no estatuto do FGC para aprimorar governança e proteção a depositantes

22/01/2026

Wall Street avança com investidores animados com alívio tarifário e dados positivos

22/01/2026

BC anuncia leilões de linha no valor total de até US$2 bi para 26 de janeiro

22/01/2026

Ibovespa avança em novo pregão de máximas sustentadas por capital externo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!