Dow fecha em baixa após semana turbulenta, com perspectiva da Intel pesando sobre sentimento do mercado





Por David French

23 Jan (Reuters) - O Dow Jones encerrou em baixa nesta sexta-feira, enquanto o S&P 500 terminou praticamente inalterado, conforme o apetite dos investidores pelo risco diminuiu no final de uma semana turbulenta após a Intel divulgar uma perspectiva pessimista.

Todos os três índices de referência de Wall Street haviam se recuperado nas duas últimas sessões após a forte venda de terça-feira, desencadeada pelas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas aos aliados europeus, em um esforço para pressioná-los a aceitar suas reivindicações sobre a Groenlândia.

Nesta sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,58%, para 49.098,71 pontos. O S&P 500 teve variação positiva de 0,03%, para 6.915,61 pontos, e o Nasdaq Composite ganhou 0,28%, para 23.501,24 pontos.

Mesmo os ganhos do Nasdaq na sexta-feira não foram suficientes para evitar que os índices de referência tivessem uma semana de queda, com o S&P 500 caindo 0,36%, o Dow recuando 0,53% e o Nasdaq acumulando uma perda de 0,06%.

Apesar do recuo limitado da semana, os investidores pareceram continuar confiantes de que, embora a volatilidade induzida pela geopolítica seja um perigo presente, a situação geral da economia norte-americana continua robusta.

"Quando pensamos no que isso significa do ponto de vista do investidor, nos sentimos muito bem em relação à nossa situação atual", disse Jason Blackwell, estrategista-chefe de investimentos da Focus Partners Wealth.

Ele observou que a volatilidade era esperada para este ano, devido às eleições de meio de mandato em novembro. No entanto, espera-se que os lucros corporativos continuem a ser fortes, e a economia está indo bem.

"Estamos nos sentindo muito bem, mas conscientes de que poderemos ter algumas reviravoltas significativas durante o restante do ano", acrescentou Blackwell.