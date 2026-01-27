Mega-Sena acumula e prêmio dispara para R$ 102 milhões
Por Portal Do Holanda
27/01/2026 23h14 — em
Brasil
O concurso 2.965 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira (27), terminou sem vencedores na faixa principal. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio saltou para a impressionante marca de R$ 102 milhões.
Confira os números sorteados:
01 – 20 – 22 – 23 – 35 – 57
Ganhadores nas demais faixas
Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, milhares de brasileiros garantiram valores menores nas faixas secundárias:
Quina: 65 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 47.303,48.
Quadra: 4.783 apostadores cravaram quatro dezenas e levam R$ 1.059,63 cada.
Veja também
ASSUNTOS: Brasil