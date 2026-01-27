   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Mega-Sena acumula e prêmio dispara para R$ 102 milhões

Por Portal Do Holanda

27/01/2026
Brasil


Foto: Agência Brasil

O concurso 2.965 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira (27), terminou sem vencedores na faixa principal. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio saltou para a impressionante marca de R$ 102 milhões.

Confira os números sorteados:

01 – 20 – 22 – 23 – 35 – 57

Ganhadores nas demais faixas

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, milhares de brasileiros garantiram valores menores nas faixas secundárias:

Quina: 65 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 47.303,48.

Quadra: 4.783 apostadores cravaram quatro dezenas e levam R$ 1.059,63 cada.

