Matheus é eliminado do BBB26 com 79% dos votos
Por Portal Do Holanda
27/01/2026 22:30:08
27/01/2026 22h30 — em
BBB
O Big Brother Brasil 26 conheceu seu mais novo eliminado na noite desta terça-feira (27).
Matheus deixou a casa mais vigiada do Brasil após enfrentar um Paredão triplo ao lado de Brigido e Leandro.
O brother foi o escolhido pelo público para sair da disputa pelo prêmio milionário com um índice de rejeição considerável: 79% dos votos.
Já o amazonense e o baiano dividiram os 21%.
