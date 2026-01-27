Matheus é eliminado do BBB26 com 79% dos votos





O Big Brother Brasil 26 conheceu seu mais novo eliminado na noite desta terça-feira (27).

Matheus deixou a casa mais vigiada do Brasil após enfrentar um Paredão triplo ao lado de Brigido e Leandro.

O brother foi o escolhido pelo público para sair da disputa pelo prêmio milionário com um índice de rejeição considerável: 79% dos votos.

Já o amazonense e o baiano dividiram os 21%.