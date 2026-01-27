   Compartilhe este texto
"Não é burra": Milena alerta Ana Paula sobre jogo de Chaiany

O clima de estratégia tomou conta da sala do BBB 26 na tarde desta terça-feira (27). Em conversa reservada, Milena e Ana Paula Renault analisaram o comportamento de Chaiany após a dinâmica do Ganha-Ganha. Para a dupla, a postura "espontânea" da brasiliense pode ser um escudo para esconder informações privilegiadas do jogo.

Enquanto Ana Paula Renault focava na importância de descobrir detalhes da dinâmica para as próximas provas do Líder e do Anjo, Milena alertou que o público e os demais participantes podem estar subestimando a capacidade analítica de Chaiany.

A análise de Milena: A recreadora acredita que Chaiany não revelará o que sabe para o grupo geral. "O povo subjuga ela por ser espontânea, mas ela não é burra a esse ponto", disparou.

O palpite: Segundo Milena, caso Chaiany decida abrir o jogo, a única confidente provável seria Gabriela.

A conversa foi interrompida bruscamente com a chegada de Leandro e da própria Chaiany ao cômodo, instalando um silêncio imediato entre as aliadas.

