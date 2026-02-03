Brígido, da Casa de Vidro de Manaus, é o 3º eliminado do BBB26





Brígido foi o terceiro participante eliminado do Big Brother Brasil 26, na noite desta terça-feira (3), ao receber 77,88% da média dos votos no terceiro Paredão da edição. Ele disputava a permanência na casa com Leandro, conhecido como Boneco, e Ana Paula Renault, que obtiveram 12,04% e 10,08% da média dos votos, respectivamente.

A eliminação foi definida pela soma dos votos únicos e dos votos da torcida. Brígido concentrou a maior rejeição do público, com 79,73% no voto único e 73,58% no voto da torcida. Já Ana Paula Renault teve média de 10,08%, enquanto Leandro Boneco registrou 12,04%, escapando da eliminação.

Natural de Manaus (AM), Brígido tem 34 anos, é formado em Engenharia de Produção e atua como empresário e diretor executivo de uma escola de ensino regular fundada por sua família há mais de quatro décadas. Ele chegou ao Paredão após ser vetado de provas durante a Semana do Big Fone e receber votos da casa no Confessionário, encerrando sua participação no reality show após três semanas de confinamento.