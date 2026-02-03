   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Brígido, da Casa de Vidro de Manaus, é o 3º eliminado do BBB26

Por Portal Do Holanda

03/02/2026 22h17 — em
BBB



 

 

Brígido foi o terceiro participante eliminado do Big Brother Brasil 26, na noite desta terça-feira (3), ao receber 77,88% da média dos votos no terceiro Paredão da edição. Ele disputava a permanência na casa com Leandro, conhecido como Boneco, e Ana Paula Renault, que obtiveram 12,04% e 10,08% da média dos votos, respectivamente.

A eliminação foi definida pela soma dos votos únicos e dos votos da torcida. Brígido concentrou a maior rejeição do público, com 79,73% no voto único e 73,58% no voto da torcida. Já Ana Paula Renault teve média de 10,08%, enquanto Leandro Boneco registrou 12,04%, escapando da eliminação.

Natural de Manaus (AM), Brígido tem 34 anos, é formado em Engenharia de Produção e atua como empresário e diretor executivo de uma escola de ensino regular fundada por sua família há mais de quatro décadas. Ele chegou ao Paredão após ser vetado de provas durante a Semana do Big Fone e receber votos da casa no Confessionário, encerrando sua participação no reality show após três semanas de confinamento.

Bastidores da Política - Wilson Lima, legado e história Bastidores da Política
Wilson Lima, legado e história

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: BBB26, BBB

+ BBB


Foto: Reprodução

03/02/2026

BBB26: Maxiane decide quem vai ficar de fora da festa do líder

03/02/2026

Juliano vira meme após soltar pum durante Raio-X do BBB26; vídeo

Foto: Reprodução/Redes Sociais

03/02/2026

"Eu não aguento!": Capetinha desabafa após produção impedir desistência

03/02/2026

Após brigar com Jonas, Juliano chora ao ser consolado por Chaiany no BBB26

03/02/2026

Edilson Capetinha ameaça desistir do BBB 26: 'Não aguento ficar à mercê dos outros'

03/02/2026

BBB26: Marciele debocha de Gabi após sister confrontá-la: "mosca-varejeira"

02/02/2026

Babu, Juliano e Jonas protagonizam barraco histórico no BBB26

02/02/2026

Jordana e Chaiany trocam farpas no BBB26: "distância de você e da sua falsidade"

Foto: Reprodução

02/02/2026

BBB26: Veja como foi o "sincerão" desta segunda-feira

02/02/2026

Babu e Jordana batem boca por causa de Ana Paula no BBB26; vídeo

02/02/2026

BBB26: Jordana leva esporro da produção após derrubar dominós de Ana Paula

02/02/2026

BBB26: Jordana provoca Ana Paula e derruba dominós do Castigo do Monstro; veja

02/02/2026

Ana Paula explode com Sarah após ser chamada de desumana: "Você vai ver"

02/02/2026

Caos no BBB26! Casa vai para o 'Tá Com Nada' após vacilos de Ana Paula e Milena

02/02/2026

Babu detona Gabriela e chama sister de "piolho de jogo" no BBB26

02/02/2026

BBB26: Chaiany surta, rompe com Gabi e dispara: "Vai endoidar outro!"

02/02/2026

Juliano provoca Jonas e clima esquenta na casa após formação de paredão

Foto: Reprodução

01/02/2026

BBB: Ana Paula, Brígido e Leandro formam o novo Paredão; Jonas se salva

01/02/2026

BBB26: Maxiane indica Ana Paula ao Paredão em represália a gritos com aliados

01/02/2026

BBB26: Maxiane indica Ana Paula em represália a gritos com aliados

01/02/2026

Maxiane ensaia discurso e confirma indicação de rival: "Meu voto é uma resposta"

Milena detona sister - Foto: Reprodução TV Globo

01/02/2026

Milena insinua que Gabriela finge personalidade e dispara: "Vou votar nela"

Foto: Reprodução

01/02/2026

Ana Paula Renault, Juliano Floss e Alberto Cowboy batem boca no BBB26

Foto: Reprodução

01/02/2026

BBB26: Juliano Floss é punido e desespera brothers

01/02/2026

Samira dispara ofensas contra Marciele após conselho de jogo: "vagabunda"

31/01/2026

Breno confronta Ana Paula após sister acusar Jonas de "expulsá-lo" de quarto; veja

31/01/2026

BBB26: Jonas e Juliano entram em conflito e Ana Paula se envolve: "Vai chorar"

31/01/2026

BBB26: Em consenso, Babu, Marcelo e Juliano indicam Jonas ao Paredão

31/01/2026

Babu se estressa com Sol e bate boca com sister: "Pra cima de mim não!"


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!