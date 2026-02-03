BBB26: Maxiane decide quem vai ficar de fora da festa do líder





O clima de festa no BBB 26 já começou com estratégias e cálculos de votação. Na véspera de sua Festa do Líder, que acontece nesta quarta-feira (4), Maxiane já decidiu quem pretende enviar para o desafio "Barrado no Baile". O participante escolhido será vetado da comemoração e precisará vencer uma dinâmica de resistência ou habilidade para conquistar o direito de entrar no evento.

Em conversa no Quarto do Líder, a soberana da semana revelou que sua mira está apontada para Milena. O motivo? A recente queda de toda a casa para o temido grupo "Tá com Nada".

A decisão ganhou força com o apoio de Samira, Marciele e Sarah Andrade. O grupo relembrou que Milena foi a responsável direta por estourar o Vacilômetro ao comer um abacaxi do grupo VIP, o que é proibido pelas regras do programa.

"Tenho motivos para vetar a Milena. Foi ela que levou a gente para o Tá com Nada?", questionou Maxiane, buscando confirmar os fatos com suas aliadas.

Gabriela fora da mira

Durante a conversa, o nome de Gabriela chegou a ser cogitado, mas Samira aconselhou contra a escolha. O argumento foi de que Gabriela já havia sido barrada anteriormente pelo ex-Líder Babu Santana, e repetir o veto poderia gerar uma imagem de perseguição perante o público.

Agora, resta saber se Milena conseguirá superar o desafio do "Barrado no Baile" ou se assistirá à festa de Maxiane do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil.