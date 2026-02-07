BBB 26: Alberto Cowboy supera mal-estar e vence a Prova do Anjo





Em uma disputa marcada por superação e reviravoltas, Alberto Cowboy consagrou-se o quarto Anjo do Big Brother Brasil 26 neste sábado (07). O "veterano" garantiu o colar após uma final acirrada contra Ana Paula Renault, assumindo um papel estratégico que pode mudar os rumos do próximo Paredão.

O caminho até a vitória

A dinâmica foi dividida em etapas. Inicialmente, Alberto formou dupla com Edilson, apresentando um desempenho superior aos demais competidores e garantindo a vaga na semifinal. Na fase decisiva, os parceiros tornaram-se adversários, e Cowboy levou a melhor, avançando para o duelo final contra Ana Paula.

Susto e atendimento médico

Pouco antes da grande final, a tensão na casa aumentou quando Alberto sofreu um mal-estar súbito. O participante precisou de atendimento médico imediato no Confessionário, gerando preocupação entre os colegas. No entanto, após ser liberado pela equipe de saúde do programa, ele retornou à área externa tranquilizando a todos e demonstrando estar apto para vencer a prova.

Poderes e dilemas do Anjo

Conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, Alberto agora detém responsabilidades cruciais:

Imunidade: Ele poderá imunizar um aliado durante a formação do Paredão.

O Dilema do Vídeo: No "Presente do Anjo", o brother enfrentará uma escolha difícil: ganhar uma segunda imunidade (ficando ele mesmo imune) ou abrir mão desse benefício para assistir ao vídeo da família.

Monstro: Cowboy também teve a missão de indicar uma dupla para o Castigo do Monstro da semana.