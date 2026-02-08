   Compartilhe este texto
Milena acusa Edilson de cozinhar sem lavar as mãos: "Feijoada de pentelho"

Por Portal Do Holanda

08/02/2026 22h22 — em
BBB


Foto: Reprodução

Um episódio polêmico movimentou o BBB 26 na manhã deste domingo (8), após Milena flagrar Edilson Capetinha na cozinha da casa preparando a feijoada destinada ao grupo VIP. Segundo a participante, o ex-jogador saiu do banheiro e seguiu diretamente para o preparo dos alimentos, sem lavar as mãos. “Sabe o que vai ter no VIP de comida? Feijoada de pinto do Edilson. Ele acabou de usar o banheiro, e homem tem que segurar o pinto, principalmente de manhã, né? Ele não lavou a mão e está cortando o bacon e a carne pra fazer a comida”, relatou Milena ao falar com aliados.

Visivelmente incomodada, Milena levou a reclamação ao quarto e compartilhou o episódio com Ana Paula Renault, que respondeu de forma crítica e, ao mesmo tempo, resignada. “Ele nunca lava”, disse a jornalista, como se o comportamento já fosse recorrente. Ao longo do dia, o assunto virou alvo de comentários ácidos entre os confinados, que não deixaram de debochar do episódio durante a refeição do VIP.

Mais tarde, a conversa voltou a ser lembrada com tom pejorativo. Milena voltou a citar a feijoada de forma ofensiva, enquanto Samira Sagr entrou na brincadeira e comentou que teria encontrado “um pentelho” no prato servido. O caso, que mistura indignação e humor, acabou ganhando repercussão entre os participantes e promete continuar sendo tema de discussões na casa.

O episódio reforça a tensão constante entre os brothers e mostra como atitudes cotidianas podem gerar grandes conflitos no confinamento. Além de causar desconforto, a situação também trouxe à tona a crítica ao comportamento de higiene e ao convívio entre os participantes, que seguem observando cada movimento dentro do reality.

