Banho de Jonas e Marciele agita a web: "Ta bom, amor?"





Na tarde desta terça-feira (27), após curtirem um tempo na piscina, Jonas Sulzbach e Marciele protagonizaram momentos de cumplicidade no chuveiro que pararam as redes sociais. Mesmo com a companhia de Samira no box, o foco dos olhares e das interações estava todo no "casal" da edição.

"Tá bom assim, amor?"

O clima de intimidade subiu de nível quando o empresário pediu para a cunhã-poranga lavar suas costas. Entre risos e brincadeiras, Marciele não perdeu a chance de provocar o Veterano enquanto o ensaboava: "Olha que oportunidade. Tá bom assim, amor?".

A troca de carinhos e o tom de voz carinhoso não passaram despercebidos pelas câmeras, nem pelos internautas, que rapidamente transformaram o momento em um dos assuntos mais comentados da tarde.

O detalhe que levou o público ao delírio

O ponto alto da interação aconteceu no encerramento do banho. Jonas, em um gesto de total cuidado, passou alguns minutos concentrado em desatar o nó do biquíni de Marciele. A proximidade física e a paciência do brother foram o combustível necessário para os "shippers" de plantão.

Repercussão nas Redes

Nas redes sociais, a torcida pelo casal comemorou cada segundo da cena:

"O jeito que o Jonas cuida dela é diferente, olha esse banho!", comentou uma usuária no X.

"A Marciele chamando ele de amor... eu não estava preparada!", destacou outra fã.