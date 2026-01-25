BBB26: Brigido, Leandro e Matheus estão no 2º Paredão
Por Portal Do Holanda
25/01/2026 22:54:14
25/01/2026 22h54 — em
BBB
O 2º Paredão do BBB 26 foi formado na noite deste domingo (25), e Brigido, Leandro e Matheus estão na berlinda, enfrentando a decisão do público.
O líder Babu Santana indicou Matheus para a votação, enquanto Brigido foi o mais votado pela casa, garantindo sua permanência no Paredão.
Agora, os três participantes precisam convencer o público de que merecem continuar na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
