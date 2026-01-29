   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Babu aponta contradição em Jonas após briga: 'Por que ele dá em cima da cunhã"

Por Portal Do Holanda

29/01/2026
BBB



A madrugada desta quinta-feira (29) foi de "DR" e muita especulação no reality. Após Jonas Sulzbach protagonizar um desentendimento com o veterano Marcelo durante a festa do líder, o comportamento do modelo virou o principal assunto entre Juliano e Babu na área externa da casa.

O conflito começou quando Marcelo sugeriu que Jonas dançasse com outras sisters. A brincadeira foi prontamente rechaçada pelo modelo, que disparou: "Eu não brinquei em nenhum momento. Não estou aqui para ser usado. Eu não quis deitar ali e ser um objeto de cena ou de brincadeira de ninguém". Sarah Andrade chegou a intervir para acalmar os ânimos.

Ao analisarem a cena, Juliano defendeu que a reação explosiva de Jonas é reflexo de uma preocupação com sua imagem externa. Segundo ele, o brother tenta evitar estigmas de sua passagem anterior por reality shows: "Isso tem trauma da edição dele, que ele era o galã. Ele não quer ser visto como pegador", afirmou Juliano.

No entanto, Babu não se deu por convencido e apontou o que considera uma contradição na postura de Jonas. Para o ator, o discurso de "não querer ser o galã" não condiz com as investidas do modelo dentro da casa:

"Então por que ele fica dando em cima da Cunhã?", questionou Babu, colocando em dúvida se a irritação de Jonas é um limite real ou apenas uma estratégia de jogo para limpar sua imagem.

