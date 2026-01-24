   Compartilhe este texto
Festa do BBB26 tem show surpresa com Melody e Pedro Sampaio

Por Portal Do Holanda

24/01/2026 22h51 — em
BBB



 Melody, de 18 anos, foi a atração surpresa da festa do BBB 26 neste sábado (24). Ela subiu ao palco ao lado do DJ e produtor Pedro Sampaio e cantou o hit viral “Jetski”, animando os participantes do reality. A apresentação, que marcou a primeira vez da artista no programa, teve participação ativa dos brothers, que acompanharam a coreografia da música durante a performance.

Após a primeira apresentação, Melody voltou a cantar “Jetski” em um segundo momento, desta vez em um palco diferente, montado na piscina de bolinhas da festa. Com direito a muita espuma e coreografia, a dupla repetiu o sucesso e manteve a animação no ambiente.

