Festa do BBB26 tem show surpresa com Melody e Pedro Sampaio





Depois que o Boninho saiu, todos os boicotados sendo exaltados. Melody no #BBB26



pic.twitter.com/aaUAKRkw5s — . (@perpetuacomenta) January 25, 2026

Melody, de 18 anos, foi a atração surpresa da festa do BBB 26 neste sábado (24). Ela subiu ao palco ao lado do DJ e produtor Pedro Sampaio e cantou o hit viral “Jetski”, animando os participantes do reality. A apresentação, que marcou a primeira vez da artista no programa, teve participação ativa dos brothers, que acompanharam a coreografia da música durante a performance.

Após a primeira apresentação, Melody voltou a cantar “Jetski” em um segundo momento, desta vez em um palco diferente, montado na piscina de bolinhas da festa. Com direito a muita espuma e coreografia, a dupla repetiu o sucesso e manteve a animação no ambiente.