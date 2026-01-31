   Compartilhe este texto
Nilton Lins

BBB26 planeja entrada de desafetos dos atuais participantes, diz colunista

Por Portal Do Holanda

31/01/2026
BBB


Foto: Reprodução

Os próximos dias prometem ser explosivos na casa mais vigiada do Brasil. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, a TV Globo estuda uma estratégia ousada para movimentar o jogo e testar o psicológico dos atuais competidores do BBB26: a entrada de antigos rivais históricos para dentro do confinamento.

Nomes de peso no radar

Ainda segundo a colunista, repercutindo informações antecipadas pela apresentadora Sonia Abrão, dois nomes icônicos da história dos reality shows encabeçam a lista de possíveis novos moradores: Nadja Pessoa e Diego Alemão.

A ideia da produção seria criar um "clima de tensão" imediato. Nadja Pessoa é lembrada por sua rivalidade acirrada com Ana Paula Renault (atualmente no BBB26) durante A Fazenda 10. Já Diego Alemão protagonizou, no BBB7, um dos maiores embates da história do programa contra Alberto Cowboy, saindo como o grande vencedor e favorito daquela edição.

Mudança de regras e "Laboratório"

Para viabilizar a entrada de Nadja, a Globo estaria disposta a derrubar uma antiga norma interna que evitava a contratação de participantes oriundos de realities da concorrência. Além disso, a estratégia de integração não seria direta: os novos integrantes passariam pelo "Laboratório BBB", uma espécie de pré-confinamento técnico, antes de cruzarem o jardim da casa.

Histórico de conflitos

A escolha dos nomes não é por acaso. O objetivo é tirar os participantes da zona de conforto:

Nadja vs. Ana Paula: A rivalidade entre as duas parou a internet em 2018 e culminou na eliminação precoce de Renault, que agora busca uma nova chance no BBB.

Diego Alemão: Conhecido pelo temperamento forte e por não fugir de embates, Alemão é visto como a peça ideal para desestabilizar grupos já formados.

Até o momento, a emissora não confirmou oficialmente as datas para essas possíveis entradas, mas a expectativa nos bastidores é de que a dinâmica aconteça ainda nesta quinzena.

