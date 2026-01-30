BBB: Marcelo atende segundo Big Fone e aumenta tensão para o Paredão





A noite desta sexta-feira (30) foi de correria e estratégia no BBB 26. Pela segunda vez no mesmo dia, o Big Fone ecoou na casa, e Marcelo levou a melhor na disputa, garantindo a segunda peça do quebra-cabeça que definirá o próximo Paredão.

A dinâmica desta semana é dividida em etapas e exige consenso entre os participantes:

* Primeira chamada: Ocorreu na manhã de hoje e foi atendida por Babu Santana.

* Segunda chamada: Atendida agora à noite por Marcelo.

* Terceira chamada: Programada para este sábado (31).

Diferente de outras edições, atender ao telefone não garantiu um poder individual imediato. O trio formado pelos "velozes" da casa — Babu, Marcelo e quem atender à chamada de amanhã — terá uma missão crucial no domingo: os três deverão entrar em um acordo para indicar, em conjunto, um nome direto para a berlinda.