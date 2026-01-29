   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Confira resultado do concurso 2966 da Mega-Sena

Por Portal Do Holanda

29/01/2026 20h05 — em
Brasil


Foto: Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quinta-feira (29), o sorteio do concurso 2966 da Mega-Sena. O prêmio principal, que está acumulado, é estimado em R$ 101 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Devido a uma mudança recente no cronograma da Caixa, as extrações agora ocorrem a partir das 21h (horário de Brasília).

Os números sorteados no concurso 2966 foram: 06-07-09-43-44-53.

O rateio sairá em instantes.

