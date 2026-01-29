Confira resultado do concurso 2966 da Mega-Sena
Por Portal Do Holanda
29/01/2026 20:10:32
29/01/2026 20h05 — em
Brasil
A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quinta-feira (29), o sorteio do concurso 2966 da Mega-Sena. O prêmio principal, que está acumulado, é estimado em R$ 101 milhões para quem acertar as seis dezenas.
Devido a uma mudança recente no cronograma da Caixa, as extrações agora ocorrem a partir das 21h (horário de Brasília).
Os números sorteados no concurso 2966 foram: 06-07-09-43-44-53.
O rateio sairá em instantes.
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Brasil