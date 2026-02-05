Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 141,8 milhões nesta quinta
Por Portal Do Holanda
05/02/2026 20:19:58
05/02/2026 20h19 — em
Brasil
A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta quinta-feira (5), o sorteio do concurso 2969 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em impressionantes R$ 141.844.705,70 para quem acertar as seis dezenas.
Confira os números sorteados: 01 – 02 – 05 – 14 – 18 – 32
Até o momento, a Caixa ainda não divulgou o rateio detalhado, que confirmará se houve ganhadores da sena ou se o prêmio acumulou para o próximo concurso. Além da faixa principal, milhares de apostadores aguardam o resultado das premiações para a Quina (cinco acertos) e a Quadra (quatro acertos).
