Mega-Sena acumula e prêmio dispara para R$ 144 milhões

Por Portal Do Holanda

03/02/2026 23h01 — em
Brasil


Foto: Agência Brasil

A sorte continua esquiva para os apostadores da Mega-Sena. No concurso 2968, realizado na noite desta terça-feira (3) em São Paulo, ninguém conseguiu cravar as seis dezenas sorteadas. Com o novo revés, o prêmio, que já era milionário, saltou de R$ 127,9 milhões para estimativos R$ 144 milhões para o próximo sorteio, que ocorre nesta quinta-feira (5).

Os números que saíram no globo nesta terça foram:

10 – 11 – 22 – 26 – 36 – 46

Milionários da Quina e Quadra

Embora o prêmio principal não tenha saído, milhares de brasileiros garantiram uma boa quantia:

Quina: 82 apostas chegaram muito perto e vão receber R$ 52,5 mil cada.

Quadra: 6.705 ganhadores acertaram quatro números e levam R$ 1 mil para casa.

