CNU 2025: Começa prazo de recurso para prova de títulos; veja como contestar





Os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) já podem apresentar recursos contra o resultado provisório da avaliação de títulos. O prazo foi aberto nesta sexta-feira (9) e segue até a próxima segunda-feira (12), após a divulgação das notas preliminares da formação acadêmica ocorrida na noite de ontem.

Para contestar a pontuação, o participante deve acessar a área do candidato no portal oficial do governo federal (gov.br) e selecionar a opção "interposição de recursos".

Reaplicação para candidatos com deficiência

Paralelamente ao prazo de recursos, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) realiza, entre hoje e o dia 12, a reaplicação do procedimento de caracterização de deficiência.

A nova convocação ocorre devido a falhas técnicas na plataforma de teleatendimento registradas em dezembro de 2025. O resultado preliminar desta etapa, assim como das autodeclarações de candidatos negros, indígenas e quilombolas, será publicado no dia 15 de janeiro.

Calendário das próximas etapas

O "Enem dos Concursos" entra agora em sua reta final. Confira as datas importantes para os candidatos:

23 de janeiro: Divulgação da nota preliminar da prova discursiva e espelho de correção.

26 e 27 de janeiro: Prazo para recursos da prova discursiva.

20 de fevereiro: Divulgação da classificação final.

Vagas e convocações

O CPNU 2025 oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível médio/intermediário. De acordo com o MGI, a convocação será ágil: 2.480 aprovados devem assumir os postos imediatamente após a homologação, enquanto as 1.172 vagas restantes serão preenchidas em curto prazo.