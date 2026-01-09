Saiba quando saem os resultados do Enem e as datas de inscrição para o Sisu





O Ministério da Educação (MEC) confirmou que os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estarão disponíveis para consulta no dia 16 de janeiro.

O anúncio foi realizado pelo ministro Camilo Santana nesta sexta-feira, trazendo alívio aos milhões de candidatos que aguardam o desempenho para planejar o ingresso no ensino superior. Para acessar o boletim de desempenho, que detalha a pontuação na redação e em cada uma das quatro áreas do conhecimento, os estudantes devem acessar a Página do Participante utilizando o login único da plataforma Gov.br.

A divulgação das notas marca o início de uma maratona de processos seletivos que mobiliza universidades públicas e privadas em todo o país. A primeira grande oportunidade ocorre com o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições estarão abertas entre os dias 19 e 23 de janeiro. O sistema é a principal porta de entrada para instituições públicas e utiliza a média das notas para classificar os candidatos em cursos de graduação.

Logo na sequência, os estudantes que buscam oportunidades em instituições privadas poderão se candidatar ao Programa Universidade para Todos (Prouni). O período de inscrições para a obtenção de bolsas de estudo integrais ou parciais ocorre de 26 a 29 de janeiro.

Além dessas opções, os candidatos também podem utilizar seus resultados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que oferece condições facilitadas para o custeio das mensalidades ao longo da formação acadêmica.



Enquanto os candidatos regulares já se preparam para as inscrições, aqueles que realizaram a prova na condição de treineiros deverão aguardar um pouco mais. Segundo o Ministério da Educação, o boletim individual desse grupo será publicado em uma data posterior, conforme o cronograma habitual da autarquia.

Com o calendário estabelecido, a orientação para os participantes é conferir previamente os dados de acesso ao sistema para evitar contratempos no dia da liberação dos resultados.