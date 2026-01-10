Turista é mordida por tubarão-lixa durante mergulho em Fernando de Noronha; vídeo





Tayane Dalazen... atracada por um Tubarão Lixa.. Fernando de Noronha pic.twitter.com/KhhJBiVC8F — Portal do Barulho! (MiguelArraes3) January 10, 2026

Um incidente envolvendo um tubarão-lixa assustou turistas em Fernando de Noronha na sexta-feira (9). A advogada Tayane Dalazen, de 36 anos, foi mordida na perna durante um mergulho de apneia em frente à Associação de Pescadores. O momento exato do ataque foi registrado em vídeo pelo condutor de visitantes Filipe Dicaprio.

Tayane estava acompanhada de duas amigas, incluindo a dermatologista Caroline Pereira, e do guia de turismo Erivaldo Alves da Silva, conhecido como Nego Noronha. As imagens mostram o animal aproximando-se da turista, que foi imediatamente socorrida pelo guia e por pescadores próximos. A rápida intervenção evitou ferimentos mais graves.

Após o ocorrido, Caroline realizou a limpeza inicial do ferimento, e Tayane foi levada ao Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento e teve alta no mesmo dia. O episódio gerou alerta sobre os riscos do turismo em áreas com concentração de tubarões, especialmente devido à alimentação irregular dos animais, prática já criticada por ambientalistas.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu investigação para apurar as circunstâncias do ataque. A área onde o mergulho ocorreu é conhecida por atrair turistas interessados em observar tubarões de perto, o que aumenta os riscos de acidentes se não forem seguidas medidas de segurança adequadas.

Especialistas reforçam que, apesar da beleza do local, visitantes devem manter distância segura dos animais e seguir orientações de guias certificados. O caso de Tayane Dalazen evidencia a necessidade de protocolos mais rigorosos para atividades de turismo de mergulho em Fernando de Noronha, garantindo proteção tanto para humanos quanto para a vida marinha.