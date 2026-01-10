Dia de Sorte, +Milionária e mais: veja loterias sorteadas neste sábado
Por Portal Do Holanda
10/01/2026 20:56:38
10/01/2026 20h56 — em
Brasil
Confira resultados dos concursos 6924 da Quina; o 3584 da Lotofácil; 319 da +Milionária; o 2341 da Timemania e o 1162 do Dia da Sorte, sorteados neste sábado (10).
Lotofácil
01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25.
Quina
04 - 13 - 49 - 52 - 66.
Timemania
21 - 35 - 36 - 42 - 58 - 71. O time do coração é o 64 (Remo/PA).
+Milionária
11 - 18 - 26 - 29 - 30 - 37. Os trevos sorteados foram: 3 - 1.
Dia de Sorte
01 - 02 - 08 - 09 - 17 - 18 - 19. O mês da sorte é 05 (maio).
