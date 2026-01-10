   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 20 milhões

Por Portal Do Holanda

10/01/2026 21h59 — em
Brasil


Foto: Reprodução

O sorteio do concurso 2.958 da Mega-Sena, realizado neste sábado (10) em São Paulo, não teve vencedores para as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumula e deve chegar a R$ 20 milhões no próximo sorteio, marcado para terça-feira (13). As dezenas sorteadas foram: 07, 09, 14, 35, 42 e 49.

Na Quina, 186 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 8.982,02 cada. Já na Quadra, 6.825 bilhetes garantiram R$ 403,49 por acerto. O prêmio total estimado para o sorteio deste sábado era de R$ 13,6 milhões.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 20h em lotéricas de todo o país ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa. Os bolões digitais estão disponíveis até as 20h30 exclusivamente pelo portal oficial. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

A probabilidade de ganhar o prêmio principal varia conforme o número de dezenas jogadas. Um jogo simples de seis números oferece chance de 1 em mais de 50 milhões, enquanto apostas maiores, com até 20 dezenas, aumentam as chances, mas também elevam consideravelmente o custo da aposta.

Bastidores da Política - O risco de a Amazônia interessar a Trump Bastidores da Política
O risco de a Amazônia interessar a Trump

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


10/01/2026

Turista é mordida por tubarão-lixa durante mergulho em Fernando de Noronha; vídeo

Foto: Reprodução

10/01/2026

Dia de Sorte, +Milionária e mais: veja loterias sorteadas neste sábado

Foto: Agência Brasil

10/01/2026

Confira resultado do concurso 2958 da Mega-Sena

Foto: Arquivo/Agência Brasil

10/01/2026

Michelle diz que Bolsonaro tem tonturas e teme nova queda: "O medo é real"

Foto: Agência Brasil

10/01/2026

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 13 milhões neste sábado

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

10/01/2026

Bolsonaro pede Smart TV, leitura e bispo na prisão; Moraes aguarda PGR

Foto: Reprodução/Redes Socias

10/01/2026

Ex-padre é condenado a 24 anos por estuprar mais de 60 crianças em MG

Foto: Divulgação

10/01/2026

CNH 2026: veja quem tem direito à renovação automática e sem custo

Foto: Reprodução

09/01/2026

CNU 2025: Começa prazo de recurso para prova de títulos; veja como contestar

Foto: Agência Brasil

09/01/2026

Saiba quando saem os resultados do Enem e as datas de inscrição para o Sisu

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

09/01/2026

Dono do Banco Master diz ao STF que não financiou campanha contra o BC

09/01/2026

Vídeo: Amazonense pede desculpas a jovem abandonado em trilha no Pico Paraná

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master — Foto: Banco Master

09/01/2026

Investigação liga PCC a esquema bilionário de fraude no Banco Master

Foto: Arquivo/26.07.2012/Tânia Rêgo/Agência Brasil

09/01/2026

Empresariado aposta em crescimento do PIB após acordo Mercosul-União Europeia

Foto: Divulgação

09/01/2026

Governo inicia renovação automática e gratuita da CNH para bons condutores

09/01/2026

Lula comemora acordo Mercosul-UE e diz que é "dia histórico para o multilateralismo"

2º Batalhão de Infantaria Aeromóvel, em São Vicent - Foto: Google Maps

09/01/2026

Soldado é condenado por usar órgão genital para acordar colega em São Paulo

Marmita contaminada - Foto: Divulgação Polícia Civil

09/01/2026

Adolescente tentar matar pais envenenados com chumbinho em Minas Gerais

Foto: Reprodução

08/01/2026

Mega-Sena acumula e prêmio deve chegar a R$ 13,5 milhões

Foto: Agência Brasil

08/01/2026

Confira resultado do concurso 2957 da Mega-Sena

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

08/01/2026

Justiça manda SUS fornecer medicamento para câncer raro

Foto: Pedro França/Agência Senado

08/01/2026

Após veto de Lula, senador apresenta projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro

Foto: Ricardo Stuckert/PR

08/01/2026

Macron anuncia voto contra acordo UE–Mercosul em meio a protestos na França

Foto: Marcos Oliveira/PR

08/01/2026

Defesa solicita que Bolsonaro reduza pena lendo livros

Foto: Divulgação

08/01/2026

Anvisa suspende lotes de Nan e Nestogeno; veja como conferir a lata e o que fazer

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

08/01/2026

Bolsonaro pede a Moraes para reduzir pena por meio da leitura de livros

Foto: Arquivo/Agência Brasil

08/01/2026

Ricardo Lewandowski pede demissão e deixa Ministério da Justiça

Foto: Reprodução/Freepik

08/01/2026

Anvisa suspende venda de molho de tomate após encontrar pedaços de vidro

Lula já tinha sinalizado a decisão - Foto: Reprodução ONU

08/01/2026

Lula anuncia veto da Lei da Dosimetria que pode beneficiar Bolsonaro


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!