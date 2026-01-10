Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 20 milhões





O sorteio do concurso 2.958 da Mega-Sena, realizado neste sábado (10) em São Paulo, não teve vencedores para as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumula e deve chegar a R$ 20 milhões no próximo sorteio, marcado para terça-feira (13). As dezenas sorteadas foram: 07, 09, 14, 35, 42 e 49.

Na Quina, 186 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 8.982,02 cada. Já na Quadra, 6.825 bilhetes garantiram R$ 403,49 por acerto. O prêmio total estimado para o sorteio deste sábado era de R$ 13,6 milhões.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 20h em lotéricas de todo o país ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa. Os bolões digitais estão disponíveis até as 20h30 exclusivamente pelo portal oficial. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

A probabilidade de ganhar o prêmio principal varia conforme o número de dezenas jogadas. Um jogo simples de seis números oferece chance de 1 em mais de 50 milhões, enquanto apostas maiores, com até 20 dezenas, aumentam as chances, mas também elevam consideravelmente o custo da aposta.