Veja tudo o que se sabe sobre o caso Bárbara Victoria, assassinada ao sair para comprar pão

"Daqui a pouco vou enterrar um pedaço de mim", disse o pai de Barbara, o ambulante Rogério Rodrigues Lopes, no velório da filha. "Era uma menina dócil, feliz. Vou me lembrar dela virando para mim e dizendo: 'pai, eu te amo'", lamentou.

Na terça (2) o Paulo Sérgio aceitou fornecer material genético para realização de um exame de DNA e foi liberado. O resultado do exame sairá em até 15 dias. Ele havia se isolado na casa de uma tia, após ser orientado pela polícia já que havia risco de ser linchado pelos moradores em razão da revolta causada pelo assassinato da menina. Foi a tia do homem que o encontrou morto.

Câmeras de segurança registraram o momento que Bárbara sai da padaria com o saco nas mãos, e ao invés de seguir para casa, a criança aparece nas filmagens mais de 30 minutos após ter saído do local. Em alguns momentos é vista correndo e depois seguida por dois homens.

Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, suspeito de assassinar a menina, foi encontrado morto ontem (3). Conforme a polícia, indícios sugerem que ele tenha cometido suicídio. O homem chegou a ser preso e prestou esclarecimento no domingo, mas depois liberado por falta de provas. Um saco de pão com a mesma quantidade de pães que a menina comprou foi encontrado na casa do suspeito.

O corpo da criança foi encontrado em um matagal ao lado de um campo de futebol, semi despida, usando apenas uma camiseta do Atlético Mineiro, seu corpo tinha sinais de estupro e estrangulamento. Ao lado dela, deixaram uma corda, provavelmente usada para asfixiá-la. A investigação trabalha com a hipótese de estupro seguido de estrangulamento.

Câmeras de segurança registraram o momento que a menina saiu da padaria com um saco de pão, ela conhecia bem o trajeto que é feito em menos de cinco minutos. Como ela demorava, a família logo iniciou as buscas.

