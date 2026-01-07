+Milionária, Super Sete e mais: veja sorteios das loterias desta quarta
Por Portal Do Holanda
07/01/2026 20h51 — em
Brasil
Confira resultados dos concursos 6921 da Quina; o 2909 da Dupla Sena; o 3581 da Lotofácil; o 318 da +Milionária; o 2872 da Lotomania e o 795 da Super Sete, sorteados nesta quarta-feira (7).
Lotofácil
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24.
Quina
26 - 50 - 69 - 74 - 77.
+Milionária
03 - 06 - 22 - 23 - 38 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 5.
Dupla Sena
09 - 12 - 33 - 44 - 47 - 48 no primeiro sorteio; 12 - 15 - 19 - 25 - 38 - 46 no segundo sorteio.
Lotomania
01 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 27 - 47 - 53 - 57 - 58 - 61 - 69 - 70 - 76 - 80 - 81 - 89 - 90.
Super Sete
Coluna 1: 7
Coluna 2: 9
Coluna 3: 1
Coluna 4: 4
Coluna 5: 3
Coluna 6: 4
Coluna 7: 9
