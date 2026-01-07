   Compartilhe este texto
Nilton Lins

+Milionária, Super Sete e mais: veja sorteios das loterias desta quarta

Por Portal Do Holanda

07/01/2026 20h51 — em
Brasil


Foto: Reprodução

Confira resultados dos concursos 6921 da Quina; o 2909 da Dupla Sena; o 3581 da Lotofácil; o 318 da +Milionária; o 2872 da Lotomania e o 795 da Super Sete, sorteados nesta quarta-feira (7).

Lotofácil

02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24.

Quina

26 - 50 - 69 - 74 - 77.

+Milionária

03 - 06 - 22 - 23 - 38 - 49. Os trevos sorteados foram: 4 - 5.

Dupla Sena

09 - 12 - 33 - 44 - 47 - 48 no primeiro sorteio; 12 - 15 - 19 - 25 - 38 - 46 no segundo sorteio. 

Lotomania

01 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 27 - 47 - 53 - 57 - 58 - 61 - 69 - 70 - 76 - 80 - 81 - 89 - 90.

Super Sete

Coluna 1: 7
Coluna 2: 9
Coluna 3: 1
Coluna 4: 4
Coluna 5: 3
Coluna 6: 4
Coluna 7: 9

Foto: Reprodução Gemini

07/01/2026

Imobiliária e vendedora são condenadas por esconder que vaga de garagem dependia de outro veículo

Foto: Eisai/Divulgação

07/01/2026

Novo remédio para Alzheimer em fase inicial recebe aval da Anvisa

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

07/01/2026

Bolsonaro sofreu traumatismo craniano leve, confirma médico

Foto: © Arte Petrobras/Divulgação

07/01/2026

Entidades alertam para riscos ambientais após vazamento na Foz do Amazonas

Foto: Reprodução/Truth Social @realDonaldTrump

07/01/2026

EUA decidem controlar exportações de petróleo da Venezuela por tempo indeterminado

Foto: Arquivo/Agência Brasil

07/01/2026

Bolsonaro faz exames na cabeça após queda em cela da PF, em Brasília

Nan é apenas uma das fórmulas - Foto: Reprodução Instagram

07/01/2026

Anvisa proíbe venda e consumo de fórmulas infantis da Nestlé

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

07/01/2026

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames após queda na prisão

Almaré Pousada Exclusiva- Foto: Divulgação

07/01/2026

Mãe e filho morrem eletrocutados em piscina de pousada em Maragogi

Panetones estão com fungos - Foto: Divulgação

07/01/2026

Fungos em panetones levam Anvisa a suspender vendas no Brasil

Eliza afirmava ter se encontrado com CR7 algumas vezes - Foto: Arquivo pessoal

07/01/2026

Ex-delegado sugere ligação de Eliza Samudio com Cristiano Ronaldo após encontro de passaporte

Tribunal Militar afirma que homem com transtorno mental foi confundido com alien - Foto: Divulgação STM

06/01/2026

Exército nega existência de ET de Varginha mas médico revela ter visto ‘ser estranho’ em hospital

Foto: Divulgação

06/01/2026

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 10 milhões

Foto: Divulgação

06/01/2026

Vai se aposentar em 2026? Veja o que mudou nas regras do INSS

Foto: Agência Brasil

06/01/2026

Confira o resultado do concurso 2956 da Mega-Sena e de outras loterias

Foto: Marcello Casal Jr./Agencia Brasil

06/01/2026

BC foi alvo de ataques digitais coordenados após liquidação do Banco Master

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

06/01/2026

Dólar cai pela quarta vez e fecha a R$ 5,37 com menor tensão na Venezuela

Foto: Arquivo/Ministério da Saúde

06/01/2026

Morte de jovem leva à interdição de pontos de venda de açaí no Pará

Foto: Reprodução

06/01/2026

Último participante de bolão retira prêmio da Mega da Virada

Foto: Divulgação/Governo Federal

06/01/2026

Haddad e Lewandowski pedem para deixar o governo Lula, diz jornal

06/01/2026

Vazamento de fluido paralisa perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas

06/01/2026

Samuel Câmara afasta pastor e provoca protestos de fiéis em igreja histórica de Belém

06/01/2026

Jovem resgatado no Pico Paraná revela que ainda não reencontrou amiga amazonense

Bolsonaro passou recentemente por cirurgia - Foto: Divulgação

06/01/2026

Bolsonaro passa mal, cai e bate cabeça em móvel na cela da PF

Foto: Pedro Rafael Vilela/Agência Brasil

06/01/2026

Militares intensificam vistorias na fronteira do Brasil com a Venezuela

Foto: Reprodução TV Globo

05/01/2026

Esperança: Anvisa aprova testes de medicamento 100% brasileiro que devolveu movimentos a pacientes

Foto: Reprodução

05/01/2026

Veja resultados das loterias desta segunda-feira

Foto: Divulgação

05/01/2026

Governo abre edital para formar 9 mil agentes populares de saúde; bolsas chegam a R$ 2,5 mil

Foto: Reprodução

05/01/2026

Moraes dá cinco dias para PF explicar barulho na cela de Bolsonaro


