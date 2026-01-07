   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Imobiliária e vendedora são condenadas por esconder que vaga de garagem dependia de outro veículo

Por Portal Do Holanda

07/01/2026 21h20 — em
Brasil


Foto: Reprodução Gemini

A 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação solidária de uma imobiliária e de uma vendedora por propaganda enganosa na venda de um apartamento. As rés deverão pagar R$ 5 mil em indenização por danos morais a uma compradora que adquiriu o imóvel acreditando que a vaga de garagem era "livre", quando, na verdade, era "presa" (dependia da movimentação do carro de outro morador).

Entenda o Caso

A consumidora relatou que a informação sobre a vaga foi determinante para a compra. Ela só descobriu a real situação após a mudança, ao ser notificada pelo condomínio. A restrição gerou transtornos logísticos e conflitos com vizinhos, chegando ao ponto de a proprietária ser hostilizada em assembleias de moradores por tentar exercer o direito que acreditava ter.

Decisão Judicial e Dever de Informação

O relator do caso, desembargador Francisco Costa, ressaltou que houve uma violação direta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e ao princípio da boa-fé. Para o magistrado, a vendedora e a corretora falharam no "dever de informação", um direito básico de quem compra.

"Houve a quebra da legítima expectativa da autora no tocante à forma como deve viver em seu domicílio, local em que se busca privacidade e ambiente tranquilo", afirmou o desembargador em seu voto.

Responsabilidade Solidária

A decisão reforçou os seguintes pontos jurídicos:

Vendedora e Imobiliária: Ambas respondem pelo erro. A responsabilidade da imobiliária é solidária, pois ela é a prestadora de serviço responsável pela fidedignidade do anúncio.

Condomínio: Foi isento de culpa, uma vez que o uso das vagas decorria de acordos informais entre antigos moradores, e a instituição não foi responsável pela publicidade da venda.

Danos Materiais: O pedido de indenização pela desvalorização do imóvel foi negado. Segundo o tribunal, a compradora não comprovou prejuízo financeiro e, posteriormente, revendeu o apartamento por um valor superior ao que pagou originalmente.

O que diz a Lei

O magistrado destacou que a situação ultrapassou o "mero aborrecimento", já que a proprietária foi exposta a situações vexatórias perante a comunidade escolar. Os desembargadores José Américo Martins da Costa e Joemilson Lopes acompanharam o voto do relator.

Bastidores da Política - Gente poderosa e feia, que diz coisas feias Bastidores da Política
Gente poderosa e feia, que diz coisas feias

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Reprodução

07/01/2026

+Milionária, Super Sete e mais: veja sorteios das loterias desta quarta

Foto: Eisai/Divulgação

07/01/2026

Novo remédio para Alzheimer em fase inicial recebe aval da Anvisa

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

07/01/2026

Bolsonaro sofreu traumatismo craniano leve, confirma médico

Foto: © Arte Petrobras/Divulgação

07/01/2026

Entidades alertam para riscos ambientais após vazamento na Foz do Amazonas

Foto: Reprodução/Truth Social @realDonaldTrump

07/01/2026

EUA decidem controlar exportações de petróleo da Venezuela por tempo indeterminado

Foto: Arquivo/Agência Brasil

07/01/2026

Bolsonaro faz exames na cabeça após queda em cela da PF, em Brasília

Nan é apenas uma das fórmulas - Foto: Reprodução Instagram

07/01/2026

Anvisa proíbe venda e consumo de fórmulas infantis da Nestlé

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

07/01/2026

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames após queda na prisão

Almaré Pousada Exclusiva- Foto: Divulgação

07/01/2026

Mãe e filho morrem eletrocutados em piscina de pousada em Maragogi

Panetones estão com fungos - Foto: Divulgação

07/01/2026

Fungos em panetones levam Anvisa a suspender vendas no Brasil

Eliza afirmava ter se encontrado com CR7 algumas vezes - Foto: Arquivo pessoal

07/01/2026

Ex-delegado sugere ligação de Eliza Samudio com Cristiano Ronaldo após encontro de passaporte

Tribunal Militar afirma que homem com transtorno mental foi confundido com alien - Foto: Divulgação STM

06/01/2026

Exército nega existência de ET de Varginha mas médico revela ter visto ‘ser estranho’ em hospital

Foto: Divulgação

06/01/2026

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 10 milhões

Foto: Divulgação

06/01/2026

Vai se aposentar em 2026? Veja o que mudou nas regras do INSS

Foto: Agência Brasil

06/01/2026

Confira o resultado do concurso 2956 da Mega-Sena e de outras loterias

Foto: Marcello Casal Jr./Agencia Brasil

06/01/2026

BC foi alvo de ataques digitais coordenados após liquidação do Banco Master

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

06/01/2026

Dólar cai pela quarta vez e fecha a R$ 5,37 com menor tensão na Venezuela

Foto: Arquivo/Ministério da Saúde

06/01/2026

Morte de jovem leva à interdição de pontos de venda de açaí no Pará

Foto: Reprodução

06/01/2026

Último participante de bolão retira prêmio da Mega da Virada

Foto: Divulgação/Governo Federal

06/01/2026

Haddad e Lewandowski pedem para deixar o governo Lula, diz jornal

06/01/2026

Vazamento de fluido paralisa perfuração da Petrobras na Foz do Amazonas

06/01/2026

Samuel Câmara afasta pastor e provoca protestos de fiéis em igreja histórica de Belém

06/01/2026

Jovem resgatado no Pico Paraná revela que ainda não reencontrou amiga amazonense

Bolsonaro passou recentemente por cirurgia - Foto: Divulgação

06/01/2026

Bolsonaro passa mal, cai e bate cabeça em móvel na cela da PF

Foto: Pedro Rafael Vilela/Agência Brasil

06/01/2026

Militares intensificam vistorias na fronteira do Brasil com a Venezuela

Foto: Reprodução TV Globo

05/01/2026

Esperança: Anvisa aprova testes de medicamento 100% brasileiro que devolveu movimentos a pacientes

Foto: Reprodução

05/01/2026

Veja resultados das loterias desta segunda-feira

Foto: Divulgação

05/01/2026

Governo abre edital para formar 9 mil agentes populares de saúde; bolsas chegam a R$ 2,5 mil

Foto: Reprodução

05/01/2026

Moraes dá cinco dias para PF explicar barulho na cela de Bolsonaro


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!