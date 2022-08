Caso Bárbara: Suspeito de envolvimento no assassinato de menina é encontrado morto

Em depoimento, ele negou conhecer Bárbara Victória e também disse que não era ele quem aparecia nas imagens. Depois, ele voltou atrás e confirmou que aparecia no vídeo e que conhecia Bárbara, mas que não tinha feito nada com ela.

A menina desapareceu no domingo (31) após sair de casa para comprar pão e o corpo dela foi localizado, na terça-feira (3), em um matagal. Ainda de acordo com a polícia, Paulo Sérgio foi flagrado por câmeras de segurança caminhando ao lado de Bárbara. Ele ainda chegou a ser levado à delegacia para prestar esclarecimentos depois que a Polícia Militar encontrou na casa dele um saco de pão semelhante ao que a criança havia comprado. No entanto, ele foi liberado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.