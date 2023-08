Mulher de pecuarista vítima de queda de avião morre em Campo Grande

Garon e Francisco foram velados e sepultados hoje no Cemitério Parque das Primaveras. Eles morreram após a aeronave em que eles estavam cair, no domingo (30), na divisa entre Rondônia e Mato Grosso.

Ana Paula Pridonik Silva, 27, mulher do pecuarista Garon Maia e madrasta do filho dele, Francisco, de 11 anos, morreu nesta terça-feira (1º) em Campo Grande.

