Pai e filho morrem em acidente de avião em floresta

Na manhã deste domingo, os militares adentraram a pé na área de mata fechada e encontraram os destroços do monomotor e os corpos de pai e filho. A área do acidente fica na divisa entre Vilhena e Comodoro (MT).

O avião, um Beechcraft Bonanza A-36, decolou do aeroporto de Vilhena por volta de 17h50 do sábado (29) e desapareceu do radar minutos depois.

