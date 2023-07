Personal trainer morre em incêndio após salvar esposa e filha de 6 anos

A esposa e a filha foram levadas para o hospital e a mãe já recebeu alta. Ela chegou a comparecer no enterro de Hugo, mas a filha do casal está em estado grave na unidade hospitalar. Ela sofreu queimaduras em 70% do corpo e o quadro dela é bastante complicado.

O personal trainer, Hugo Sérgio, 30, morreu após salvar a esposa e a filha de 6 anos de um incêndio em um apartamento no bairro Anil, no Rio de Janeiro, na madrugada desse sábado (29).

