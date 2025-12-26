Ex-diretor da PRF é entregue às autoridades brasileiras após prisão no Paraguai





A Polícia Nacional do Paraguai entregou, na noite desta sexta-feira (26), o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, às autoridades brasileiras na fronteira entre Ciudad del Este e Foz do Iguaçu (PR). A extradição ocorreu poucas horas após sua prisão no Aeroporto de Assunção, onde Vasques tentava embarcar em um voo com destino a El Salvador. O ex-chefe da corporação era considerado foragido desde que rompeu o monitoramento eletrônico para escapar do cumprimento de sua pena em solo brasileiro.

Silvinei Vasques, que comandou a PRF durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) há dez dias. A sentença estabeleceu uma pena de 24 anos e seis meses de prisão por sua participação ativa na trama golpista que visava abolir o Estado Democrático de Direito entre o final de 2022 e o início de 2023. A condenação foi o desfecho de uma série de investigações que apontaram o uso da estrutura da PRF para interferir no processo eleitoral.

O plano de fuga detalhado pela Polícia Federal (PF) revela que Vasques percorreu cerca de 1.300 quilômetros desde São José, na Grande Florianópolis, até a capital paraguaia. Para viabilizar a evasão, ele teria utilizado uma cédula de identidade e um passaporte paraguaios falsos. O ex-diretor rompeu sua tornozeleira eletrônica na noite de Natal e utilizou um veículo alugado para realizar o trajeto terrestre, uma viagem que dura pelo menos 18 horas, buscando evitar a fiscalização nos principais terminais de transporte do Brasil.

Com a entrega oficial à Polícia Federal em Foz do Iguaçu, Silvinei Vasques deve ser transferido para uma unidade prisional de segurança máxima, onde iniciará o cumprimento de sua sentença.