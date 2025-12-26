Incêndio de grande proporção atinge colégio centenário em Santa Maria





Um incêndio de grandes proporções atingiu o Colégio Marista Santa Maria, localizado na Rua Floriano Peixoto, no Centro de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, na noite desta sexta-feira (26). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h30 para conter o fogo que se alastrou pela estrutura da tradicional instituição de ensino. Devido à intensidade das chamas e à densa fumaça que tomou conta das redondezas, moradores de edifícios vizinhos precisaram deixar suas residências às pressas como medida de segurança.

A operação de combate ao fogo mobilizou três guarnições e três caminhões auto bomba tanque da corporação. As equipes trabalham intensamente para isolar a área e evitar que as chamas se propaguem para imóveis adjacentes no coração da cidade. Não há registro de pessoas feridas e a unidade estava vazia, segundo os militares.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas que deram início ao sinistro. O bloqueio de ruas próximas gerou transtornos no trânsito central, enquanto curiosos e ex-alunos acompanham com preocupação o trabalho dos militares. A perícia deve ser acionada assim que o fogo for totalmente controlado para avaliar os danos estruturais no colégio e determinar a origem do foco inicial.