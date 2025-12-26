   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Quina, Lotofácil e mais: veja resultados das loterias desta sexta

Por Portal Do Holanda

26/12/2025 21h03 — em
Brasil


Foto: Reprodução

Foram sorteados nesta sexta-feira (26) os concursos 6912 da Quina; o 2904 da Dupla Sena; o 3572 da Lotofácil; o 2867 da Lotomania e o 790 da Super Sete. 

Quina

04 - 43 - 44 - 58 - 62.

Dupla Sena

11 - 12 - 15 - 17 - 20 - 34 no primeiro sorteio; 05 - 16 - 24 - 33 - 36 - 37 no segundo sorteio. 

Lotomania

04 - 05 - 11 - 22 - 27 - 28 - 34 - 36 - 38 - 47 - 48 - 51 - 62 - 65 - 66 - 72 - 87 - 88 - 89 - 93.

Lotofácil

 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24. 

Super Sete

Coluna 1: 6

Coluna 2: 3

Coluna 3: 6

Coluna 4: 2

Coluna 5: 7

Coluna 6: 4

Coluna 7: 3

