Quina, Lotofácil e mais: veja resultados das loterias desta sexta
Por Portal Do Holanda
26/12/2025 21:03:37
26/12/2025 21h03 — em
Brasil
Foram sorteados nesta sexta-feira (26) os concursos 6912 da Quina; o 2904 da Dupla Sena; o 3572 da Lotofácil; o 2867 da Lotomania e o 790 da Super Sete.
Quina
04 - 43 - 44 - 58 - 62.
Dupla Sena
11 - 12 - 15 - 17 - 20 - 34 no primeiro sorteio; 05 - 16 - 24 - 33 - 36 - 37 no segundo sorteio.
Lotomania
04 - 05 - 11 - 22 - 27 - 28 - 34 - 36 - 38 - 47 - 48 - 51 - 62 - 65 - 66 - 72 - 87 - 88 - 89 - 93.
Lotofácil
01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24.
Super Sete
Coluna 1: 6
Coluna 2: 3
Coluna 3: 6
Coluna 4: 2
Coluna 5: 7
Coluna 6: 4
Coluna 7: 3
