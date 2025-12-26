   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Bolsonaro inicia fisioterapia após cirurgia e apresenta evolução positiva

Por Portal Do Holanda

26/12/2025
Brasil


Foto: Reprodução/Instagram @carlosbolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou nesta sexta-feira (26) as sessões de fisioterapia como parte da recuperação após a cirurgia para correção de uma hérnia inguinal, realizada no hospital DF Star, em Brasília. De acordo com o boletim médico, ele está em cuidados pós-operatórios e apresenta evolução clínica dentro do esperado, recebendo acompanhamento contínuo da equipe de saúde.

Segundo os médicos, Bolsonaro realizou uma breve caminhada ainda no quarto, seguindo orientação para reduzir riscos de complicações, como trombose. O boletim também informa que houve ajustes nas medicações para aliviar os soluços persistentes e controlar o refluxo, sintomas que vêm sendo monitorados pelos profissionais responsáveis pelo tratamento.

Na noite de sexta-feira, o ex-vereador Carlos Bolsonaro publicou uma foto nas redes sociais em que o pai aparece ao fundo, deitado no leito hospitalar. Na legenda, ele afirmou que o ex-presidente segue estável e reagindo bem às orientações médicas durante o processo de recuperação.

Aos 70 anos, Bolsonaro enfrenta problemas de saúde recorrentes desde o atentado sofrido em 2018, que resultou em diversas cirurgias abdominais ao longo dos anos. Desta vez, ele permanece sob observação médica enquanto se recupera do procedimento, cercado pela família e acompanhado de perto pela equipe do hospital.

