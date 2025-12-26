Instituto Butantan inicia entrega de vacina contra dengue ao Ministério da Saúde





O Instituto Butantan deu um passo histórico no combate às arboviroses ao iniciar a entrega do primeiro lote de 300 mil doses da vacina Butantan-DV ao Ministério da Saúde. O imunizante brasileiro destaca-se mundialmente por ser o primeiro contra a dengue administrado em dose única, simplificando o processo de imunização em larga escala. Aprovada pela Anvisa para a faixa etária de 12 a 59 anos, a vacina demonstrou resultados robustos em seus estudos clínicos: eficácia de quase 75% contra casos gerais, superior a 91% contra formas graves e 100% de proteção contra hospitalizações.

De acordo com o Ministério da Saúde, a estratégia inicial de vacinação focará nos profissionais da atenção primária que atuam na linha de frente, como agentes que trabalham em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em visitas domiciliares.

A priorização desses profissionais visa garantir a resiliência do sistema de saúde antes da expansão para o público geral. Enquanto isso, o Butantan já realiza novos estudos para ampliar a cobertura do imunizante, avaliando a segurança e eficácia para idosos acima de 60 anos e crianças de 2 a 11 anos. As perspectivas para o início de 2026 são otimistas, com a previsão de entrega de mais 1 milhão de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) até o final de janeiro.