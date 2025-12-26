Jovem fica preso a 15 metros de altura ao tentar recuperar bola em teto de ginásio





Um jogo de futsal mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde de quinta-feira (25), em Alfenas, no Sul de Minas. Um jovem de 23 anos precisou de resgate especializado após ficar preso na estrutura do teto de um ginásio poliesportivo, a uma altura estimada de 15 metros.

O incidente ocorreu quando a bola utilizada na partida ficou retida na parte superior da quadra. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz escalou a estrutura para recuperá-la, mas, ao atingir o topo, não conseguiu encontrar uma via segura para o retorno.

Para realizar o salvamento, a equipe da 3ª Companhia de Bombeiros de Alfenas utilizou técnicas de salvamento em altura. Apesar do risco da queda e do susto, o jovem foi retirado do local sem ferimentos e, após ser avaliado pelos militares, dispensou encaminhamento médico.