Anvisa proíbe mais três marcas de azeites clandestinos

De acordo com a agência, os produtos foram proibidos por Resultado insatisfatório nos ensaios físico-químicos e de rotulagem feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), CNPJ encerrado, inexistente ou com inconsistência cadastral e origem desconhecida ou ignorada dos azeites.

A Agência Nacional divulgou os nomes de mais três marcas de azeites clandestinos que estão proibidos. Com a medida, que atinge todos os lotes das marcas, os produtos devem ser apreendidos pelas autoridades locais e retirados das prateleiras do comércio, não devendo ser utilizados pelos consumidores.

