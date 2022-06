PF confirma que material encontrado em buscas por Bruno e Dom é parte de estômago

O material ainda passa por análises com os materiais genéticos de Bruno e Phillips. O laudo com a confirmação da análise ficará pronto ainda no decorrer desta semana.

Manaus/AM - O material orgânico encontrado próximo ao porto de Atalaia do Norte, região onde o jornalista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips desapareceram no dia 5 de junho, é parte de um estômago humano.

