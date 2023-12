Vídeo: Mulher morre ao cair de roda gigante

Vídeo mostra mulher caindo de mini roda gigante em Minas Gerais; vítima morreu pic.twitter.com/Y7uuik53P8 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 20, 2023

Maria Aparecida do Carmo Silva, de 49 anos, morreu ao cair de um brinquedo que simula roda gigante em um restaurante em Barbacena, Minas Gerais.

O acidente aconteceu no último domingo (17), mas o caso foi divulgado, nesta quarta-feira (20).

Um vídeo mostra a mulher sentada no brinquedo, destinado a crianças de 5 a 10 anos, com a trava de segurança para trás. Assim que o brinquedo se movimenta, ela cai batendo com o abdômen e o peito no chão.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil investiga o caso e apura as responsabilidades do proprietário do restaurante e do homem, ainda não identificado, que solta a roda gigante, que é de rotação manual.